Какие новые ток-шоу появятся в эфире в сентябре

С начала осени телевизионщики по традиции открывают новый сезон. Из-за того, что многие старые ведущие уехали из России, прежние передачи и шоу закрыли. Теперь в сентябре вместо привычного «Дома-2» будут некие «Идеальные незнакомцы», передачу с талантливыми детьми «Лучше всех!» тоже может заменить другое шоу, а за сердце ведущей Насти Ивлеевой поборются 50 мужчин.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Изменения в ток-шоу

Видео дня

Наверно, одними из самых популярных ток-шоу долго оставались «Пусть говорят» и «Прямой эфир», но с конца февраля они исчезли с экранов. «Пусть говорят» вернули на Первый канал сравнительно недавно. Пока что ток-шоу транслируют только раз в неделю.

А вот возращения «Прямого эфира» ждать не стоит, потому что Андрей Малахов решил выпустить новую передачу – шоу «Малахов». С окончательной концепцией организаторы определятся только после пилотных выпусков. В программе планируют обсуждать актуальные вопросы, приглашать к себе героев и помогать им.

Развлекательные программы

Некоторые программы постепенно возвращаются в эфир. 30 июля вышел новый выпуск «Сегодня вечером» с Григорием Лепсом, а Максима Галкина заменили Николаем Цискаридзе.

Еще Галкин вел программу «Лучше всех!», на которую приезжали талантливые дети со всех уголков земли. После того, как Максим улетел в Израиль, передача больше не выпускалась. Теперь, по слухам, искать замену Галкину никто не будет. Продюсеры просто решили сделать новую телепередачу для детей.

Также у Первого канала появился ряд новых проектов: «Поем на кухне всей страной» и «Проуют», в котором обустраивает квартиры Вера Панфилова.

Еще планируется выпустить программу «Голос. 60+» и оставить классический «Голос». А НТВ и Первый решили создать аватар-проекты, в котором звезды и люди будут петь за кулисами, а на сцене вместо них будет анимированные персонаж.

Масштабная замена ждет и старинный проект «Дом-2», вместо которого теперь будут идти «Идеальные незнакомцы», где 11 участников ищут свою любовь и выбирают между чувствами и деньгами.

Необычное заявление поступило и от телеканала «Пятница», который запускает шоу с ведущей Анастасией Ивлеевой. За сердце красавицы сразятся 50 мужчин.