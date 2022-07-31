Якубович признался, что не смотрит выпуски "Поля чудес"

Телеведущий и актер Леонид Якубович раскрыл странный факт о шоу «Поле чудес», которое он ведет много лет. Информация стала неожиданностью для некоторых зрителей передачи.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Во время эфира на Radio Baltkom многолетний ведущий капил-шоу сделал признание одной из слушательниц, которая сообщила, что давно не смотрит "Поле чудес". В ответ на такое высказывание Леонид Якубович рассказал, что за три десятилетия не видел ни одного выпуска своего шоу.

На самом деле сразу после команды режиссера "мотор" шоумен сразу начинает получать удовольствие от процесса, а если он перестанет жить программой, то зрители сразу увидят это в его глазах и догадаются, что работа ведущему надоела. А на мнение слушательницы о том, что на шоу часто приходят глупые люди, актер парировал замечанием о встречах только с забавными участниками проекта.