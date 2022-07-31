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3 часа назад

Якубович признался, что не смотрит выпуски капитал-шоу "Поле чудес"

FBM.ru

Телеведущий и актер Леонид Якубович раскрыл странный факт о шоу «Поле чудес», которое он ведет много лет. Информация стала неожиданностью для некоторых зрителей передачи.

Якубович признался, что не смотрит выпуски "Поля чудес"
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

Во время эфира на Radio Baltkom многолетний ведущий капил-шоу сделал признание одной из слушательниц, которая сообщила, что давно не смотрит "Поле чудес". В ответ на такое высказывание Леонид Якубович рассказал, что за три десятилетия не видел ни одного выпуска своего шоу.

На самом деле сразу после команды режиссера "мотор" шоумен сразу начинает получать удовольствие от процесса, а если он перестанет жить программой, то зрители сразу увидят это в его глазах и догадаются, что работа ведущему надоела. А на мнение слушательницы о том, что на шоу часто приходят глупые люди, актер парировал замечанием о встречах только с забавными участниками проекта.

Леонид Якубович рассказал также, что на "Поле чудес" приходят обычные люди, которые очень нервничают и теряются под прицелом камер и под яркими софитами в студии, поэтому нельзя судить человека, оказавшегося в непривычной обстановке.

ТВ,Поле чудес,Леонид Якубович,
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