Леонид Якубович признался, что не смотрит "Поле чудес"

Телеведущий Леонид Якубович рассказал в интервью YouTube-каналу Radio Baltkom, что не смотрит выпуски передачи "Поле чудес", ведущим которой он является с 1991 года, передает Федеральное агентство новостей.
"Я не смотрю программу. Как только раздается команда "мотор", я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, вы по глазам определите, что мне это надоело",
— сказал шоумен.
Якубович сменил на должности ведущего программы журналиста Владислава Листьева.
Как рассказал музыкальный продюсер Сергей Лавров, некоторые сцены "Поля чудес" являются постановочными, а подарки от участников покупают сами создатели передачи. Он отметил, что продюсерам нужны необычные персонажи, "чтобы было интересно смотреть".