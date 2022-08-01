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39 минут назад

Леонид Якубович признался, что не смотрит "Поле чудес"

Газета.Ru

Телеведущий Леонид Якубович рассказал в интервью YouTube-каналу Radio Baltkom, что не смотрит выпуски передачи "Поле чудес", ведущим которой он является с 1991 года, передает Федеральное агентство новостей.

Леонид Якубович признался, что не смотрит "Поле чудес"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я не смотрю программу. Как только раздается команда "мотор", я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, вы по глазам определите, что мне это надоело",

— сказал шоумен.

Якубович сменил на должности ведущего программы журналиста Владислава Листьева.

Как рассказал музыкальный продюсер Сергей Лавров, некоторые сцены "Поля чудес" являются постановочными, а подарки от участников покупают сами создатели передачи. Он отметил, что продюсерам нужны необычные персонажи, "чтобы было интересно смотреть".

ТВ,Поле чудес,Владислав Листьев,Леонид Якубович,Сергей Лавров,
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