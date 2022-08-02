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2 часа назад

Участники нового сезона шоу «Ледниковый период» анонсировали начало съемок

Слово и Делоиещё 1

Звезда TikTok Юлия Гаврилина анонсировала начало подготовкик съемкам нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Участники «Ледникового периода» анонсировали начало съемок
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Блогер рассказала в социальных сетях, что станет одной из участниц проекта. Гаврилина уже начала тренировки на льду. Она поделилась с поклонниками кадрами, на которых выполняет различные поддержки с партнером.

«Немного части моей жизни о которой вы не знали. Не бойтесь неизвестности!»

– заявила она.

Вероятно, новый сезон шоу выйдет в эфир осенью, когда Первыйканал планирует вернуть развлекательный контент в сетку вещания.

ТВ,Первый канал,
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