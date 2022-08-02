Участники «Ледникового периода» анонсировали начало съемок

Звезда TikTok Юлия Гаврилина анонсировала начало подготовкик съемкам нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Блогер рассказала в социальных сетях, что станет одной из участниц проекта. Гаврилина уже начала тренировки на льду. Она поделилась с поклонниками кадрами, на которых выполняет различные поддержки с партнером.
«Немного части моей жизни о которой вы не знали. Не бойтесь неизвестности!»
– заявила она.
Вероятно, новый сезон шоу выйдет в эфир осенью, когда Первыйканал планирует вернуть развлекательный контент в сетку вещания.