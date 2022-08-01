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1 час назад

Андрей Малахов рассказал о своей зарплате на телевидении

Слово и Дело

Телеведущий Андрей Малахов впервые заговорил о своем заработке. Точных цифр он называть не стал, однако рассказал, что удалось обустроить в родном Мурманске на налоги от его доходов.

Малахов рассказал о своей зарплате на телевидении
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Малахов признался, что, несмотря на то, что живет и работает в Москве, в столице он не прописан. Телеведущий попросту не видит смысла в том, чтобы его налоги уходили в этот город, когда он может помочь развитию Мурманской области.

При этом у телеведущего договоренность с местной властью — с ним обсуждается вопрос, на что будут потрачены деньги от его доходов.

«И такой опыт первого года уже был: мы сделали автобусные остановки. Поставили пока три штуки, но, тем не менее, это остановки с подогреваемыми скамейками, с Wi-Fi, с бегущей строкой о том, сколько осталось до прихода автобуса, со специальными лампами-подсветками», — рассказал Малахов в интервью НГС.

Он также отметил, что подобную схему может применить каждый, у кого сумма налогов начинается от миллиона рублей в год.

ТВ,Андрей Малахов,
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