Малахов рассказал о своей зарплате на телевидении

Телеведущий Андрей Малахов впервые заговорил о своем заработке. Точных цифр он называть не стал, однако рассказал, что удалось обустроить в родном Мурманске на налоги от его доходов.

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Малахов признался, что, несмотря на то, что живет и работает в Москве, в столице он не прописан. Телеведущий попросту не видит смысла в том, чтобы его налоги уходили в этот город, когда он может помочь развитию Мурманской области.

При этом у телеведущего договоренность с местной властью — с ним обсуждается вопрос, на что будут потрачены деньги от его доходов.

«И такой опыт первого года уже был: мы сделали автобусные остановки. Поставили пока три штуки, но, тем не менее, это остановки с подогреваемыми скамейками, с Wi-Fi, с бегущей строкой о том, сколько осталось до прихода автобуса, со специальными лампами-подсветками», — рассказал Малахов в интервью НГС.