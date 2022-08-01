Первый канал поставил точку в спорах о «Гoлoсе» без Градского

После смерти российского певца Александра Градского продолжение съемок проекта “Голос” оказалось под сомнением. Многие поклонники считали, что шоу больше не появится в эфире, так как наставника проекта неожиданно настигла смерть. Но на Первом канале решили поставить точку в спорах о дальнейшей судьбе “Голоса”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По данным издания «Комсомольская правда», в скором времени в эфир будет выпушен новый сезон. Это будет классическая версия проекта и вариант 60+.