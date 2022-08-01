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41 минуту назад

На Первом канале поставили точку в спорах о судьбе шоу «Гoлoс» без Градского

FBM.ru

После смерти российского певца Александра Градского продолжение съемок проекта “Голос” оказалось под сомнением. Многие поклонники считали, что шоу больше не появится в эфире, так как наставника проекта неожиданно настигла смерть. Но на Первом канале решили поставить точку в спорах о дальнейшей судьбе “Голоса”.

Первый канал поставил точку в спорах о «Гoлoсе» без Градского
Фото: FBM.ruFBM.ru

По данным издания «Комсомольская правда», в скором времени в эфир будет выпушен новый сезон. Это будет классическая версия проекта и вариант 60+.

Но, к сожалению, на данный момент решили оставить в тайне имена звездных наставников и ведущего шоу “Голоса”.

ТВ,Александр Градский,Первый канал,
18+
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