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57 минут назад

Анна Старшенбаум рассказала о подлости Бориса Корчевникова

Слово и Дело

Актриса Анна Старшенбаум обрушилась с критикой на ведущегоБориса Корчевникова из-за его передачи «Судьба человека». Артистке не понравилось, как ее представили в программе.

Анна Старшенбаум рассказала о подлости Бориса Корчевникова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Знаменитость посмотрела выпуск с ее участием спустя долгоевремя и пришла в ужас. С ее слов, в подводке не было ни одного правдивого слова о семье. Хотя звезда обговаривала все детали с создателями проекта.

«И очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье. Когда я договаривалась об этом интервью с организаторами, я говорила, что папа у меня — пожилой человек. И мама тоже не девочка, у всех есть свои проблемы со здоровьем»,

— рассказала Старшенбаум в соцсетях о подлости ведущего.

Актрисе 33 года. Она известна по сериалам «Психологини» и «Семейный бизнес».

ТВ,Судьба человека,Психологини,Анна Старшенбаум,Борис Корчевников,
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