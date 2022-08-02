Анна Старшенбаум рассказала о подлости Бориса Корчевникова

«И очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье. Когда я договаривалась об этом интервью с организаторами, я говорила, что папа у меня — пожилой человек. И мама тоже не девочка, у всех есть свои проблемы со здоровьем»,