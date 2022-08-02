Анна Старшенбаум рассказала о подлости Бориса Корчевникова

Актриса Анна Старшенбаум обрушилась с критикой на ведущегоБориса Корчевникова из-за его передачи «Судьба человека». Артистке не понравилось, как ее представили в программе.
Знаменитость посмотрела выпуск с ее участием спустя долгоевремя и пришла в ужас. С ее слов, в подводке не было ни одного правдивого слова о семье. Хотя звезда обговаривала все детали с создателями проекта.
«И очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье. Когда я договаривалась об этом интервью с организаторами, я говорила, что папа у меня — пожилой человек. И мама тоже не девочка, у всех есть свои проблемы со здоровьем»,
— рассказала Старшенбаум в соцсетях о подлости ведущего.
Актрисе 33 года. Она известна по сериалам «Психологини» и «Семейный бизнес».