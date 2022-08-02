Как отбирают участников для реалити-шоу?

Реалити-шоу не сходят с телеэкранов уже какую декаду, а за их фасадом творится виртуозная внутренняя кухня, скрытая от взгляда зрителя. Сегодня рассказываем о принципах кастинга в реалити и о том, как строится само шоу.

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Суть любого реалити-шоу — «подглядывание». Продюсеры дают возможность зрителям наблюдать за поведением участников в обстоятельствах, максимально приближенных к жизненным. На самом деле жизненными в реалити остаются только взаимоотношения группы людей в ограниченном пространстве — сами пространства всегда необычные. Это может быть необитаемый остров, как в «Последнем герое» (реалити на выживание), роскошная вилла, как в «Каникулах в Мексике», или даже локация на «Фабрике звезд» (реалити-шоу с обучением). Теледом нельзя назвать обычной средой: ограниченное пространство не позволяет участникам избежать взаимодействия друг с другом.

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Из-за своей «жизненности» может показаться, что реалити-шоу — простой жанр: мол, достаточно переложить случайных людей в «песочницу», а дальше все произойдёт само собой. Но это совсем не так. Реалити-шоу необходимо управлять: оно складывается из множества кирпичиков, которые обеспечивают шоу смотрибельность.

Принципы реалити

Любое реалити имеет условия и правила, а также регламент ротации игроков в шоу. В игровых реалити (таких, как «Последний герой») проект идет на выбывание и в финале остается один победитель. Есть шоу, как, например, «Место под солнцем» и «Дом-2», где на место одного выбывшего приходит другой. Так, угроза вылета и появление нового конкурента максимально усиливают напряжение между участниками и вынуждают их к взаимодействию.

Чаще победа в реалити-шоу приносит победителю денежный приз. Его размер всегда поражает воображение — часто это миллионы рублей. Если проект с профессиональным уклоном, к деньгам добавляют некое «подарочное» действие, недоступное обывателю: запись музыкального альбома или съемка клипа, как в «Фабрике звезд».

Еще один «кирпичик» реалити — полная секретность. Участники не знают заранее, какие конкурсы и задания их ожидают, поэтому подготовиться к ним нереально. Грамотно подобранные и распределенные по сезону задания позволяют продюсерам задать вектор шоу. Но только задать вектор — в этом-то и прелесть реалити — основные события происходят по воле случая.

Реалити-шоу спекулируют простыми человеческими эмоциями, которые дают обширный спектр ситуаций внутри шоу: любовью (иногда это условие проекта — «построй свою любовь», а в паре проще избежать вылета на голосовании), тщеславием (стать первым), страхом (перед сложными испытаниями, опасными животными), брезгливостью (когда нужно, например, съесть червяка).

Тонкости кастинга

Хороший кастинг — половина успеха любого шоу. Сначала героями реалити становились обычные люди, но сейчас продюсеры все чаще выбирают для участия селебрити, чтобы добавить проекту медийного веса. Но и для рядовых участников, и для селебрити правила кастинга одинаковы: претендент должен быть с подвижной психикой, ярко проявлять эмоции и уметь хорошо выражать свои мысли во время интервью-синхронов.

Давать интервью — обязательная составляющая реалити. Зритель сразу получает объяснение поступков и событий, может чувствовать свою сопричастность и воспринимать происходящее в проекте от первого лица.

Что касается внешних данных, то здесь в большей степени внимание обращают на типажи: мачо-красавчик, фитоняшка, барби, фрик, домохозяйка, деревенский парень, стерва, пацанка, хулиган, решала, ботан, неудачник и так далее. Типажи чаще всего подразумевают под собой историю героя, которая также крайне важна при кастинге участников.

История — это биография участника, факты из жизни, которые могут быть интересны зрителям. Кастинг на проект похож на собеседование при приеме на работу. Обычно каналы на своих сайтах размещают объявление о кастинге, где предлагают соискателю заполнить анкету. Совет: если вы мечтаете стать героем реалити, обязательно пишите ответ на, казалось бы, необязательные вопросы: «Ваша мечта», «На что потратите приз», «Самый интересный факт из вашей биографии». Именно по таким вопросам редакторы начинают составлять психологический портрет соискателя, а эти ответы помогают вам выделиться.

После анкеты обрабатываются редакторами. Тогда понравившихся людей приглашают на интервью. Несмотря на повсеместное распространение видеоконференций, продюсеры не очень жалуют дистанционные беседы и предпочитают личную встречу. После интервью претендентам нужно набраться терпения и ждать результатов. Когда все потенциальные участники прошли этап интервью, продюсеры начинают собирать лучших в «ансамбль» — финальную группу.

Законы драматургии

Что такое ансамбль? Это единство частей, образующих целое. Состав участников реалити, несмотря на многообразие типажей, должен стать монолитным, но в то же время подчиненным общим принципам психологии и драматургии. Например, приглашая в шоу «хулигана», продюсеры ожидают, что такой герой станет раздражителем для других, провоцируя то самое «реалити», а «решала» будет гасить конфликты. «Мачо» же будет претендовать на позицию лидера группы и пытаться усмирить «хулигана». Финальный ансамбль должен дать максимальную драматичность шоу. Иногда на кастинг приглашают психолога, чтобы он помог собрать все архетипы в проекте.

Кастинг-отбор селебрити строится немного по-другому. Редакторы прорабатывают каждого претендента, собирают все упоминания в медиа, отсматривают интервью, а уже на основе этого продюсеры принимают решение рассмотреть звезду в проект. На долгоиграющие проекты претендентов-селебрити приглашают на встречу с продюсерами, чтобы после нее принять финальное решение. Принцип «ансамбля» для селебрити такой же, как и для обычных людей.

В некоторых проектах, чтобы усилить накал страстей, продюсеры собирают и селебрити, и обычных людей. Это дает дополнительное противостояние. Есть целые проекты, где подобное социальное противостояние является их сутью, например «Барышня-крестьянка».