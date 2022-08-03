Кузин рассказал о внутренней кухне «Дома-2»

В телешоу «Дом-2» остались только те участники, которые имеют тесные связи с начальством. Об этом заявил бывший участник проекта Евгений Кузин.
«Тех, кого любил Михайловский, вы на "Доме-2" не увидите никогда, в том числе вашего покорного слугу. Тех, кого любил Расторгуев, работают ведущими, возвращаются по 50 раз участниками, у них все хорошо! Михайловский меня любил, называл сыном, он верил в меня»,
— рассказал Евгений.
Кузин подчеркнул, что Михайловский создал «Дом-2» фактически с нуля, а также работал над проектами «За стеклом» и «Большой брат». Участник проекта добавил, что зрители не знают многих нюансов производства телешоу, поэтому многие поступки его героев могут показаться им нелогичными.