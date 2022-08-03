Кузин рассказал о внутренней кухне «Дома-2»

«Тех, кого любил Михайловский, вы на "Доме-2" не увидите никогда, в том числе вашего покорного слугу. Тех, кого любил Расторгуев, работают ведущими, возвращаются по 50 раз участниками, у них все хорошо! Михайловский меня любил, называл сыном, он верил в меня»,