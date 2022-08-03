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52 минуты назад

Евгений Кузин рассказал о внутренней кухне «Дома-2»

Слово и Дело

В телешоу «Дом-2» остались только те участники, которые имеют тесные связи с начальством. Об этом заявил бывший участник проекта Евгений Кузин.

Кузин рассказал о внутренней кухне «Дома-2»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Тех, кого любил Михайловский, вы на "Доме-2" не увидите никогда, в том числе вашего покорного слугу. Тех, кого любил Расторгуев, работают ведущими, возвращаются по 50 раз участниками, у них все хорошо! Михайловский меня любил, называл сыном, он верил в меня»,

— рассказал Евгений.

Кузин подчеркнул, что Михайловский создал «Дом-2» фактически с нуля, а также работал над проектами «За стеклом» и «Большой брат». Участник проекта добавил, что зрители не знают многих нюансов производства телешоу, поэтому многие поступки его героев могут показаться им нелогичными.

ТВ,Евгений Кузин,
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