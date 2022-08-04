Куда пропала ведущая программы “Любовь с первого взгляда”?

«Любовь с первого взгляда», появившись в 1991 году, стала одной из самых популярных передач. Одни называли её «своднической» и возмущались, другие были в восторге от самой идеи – знакомство и построение отношений в прямом эфире. Лучезарная, с яркой харизмой, телеведущая Алла Волкова в тандеме с Борисом Крюк все 8 лет программы вели это шоу. Зрители были уверены: ведущие, Алла Волкова и Борис Крюк, если не муж и жена, то наверняка пара. Однако это было не так.

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Мало кто знает, что Алла Волкова не имеет журналистского образования, девушка была экономистом. Периодически принимала участие в передаче “Что? Где? Когда?”. Однажды ее пригласили стать редактором этой программы. Алла хорошо себя зарекомендовала и вскоре ей последовало предложение вести передачу “Любовь с первого взгляда”. Для того, чтобы окунуться в профессию, Алла даже посещала курсы психолога. Ее задача была быть легкой и непринужденной. Поэтому редакторы поощряли ее невинный флирт с Борисом Крюком. Ведущей даже пришлось стать блондинкой, чтобы казаться зрителям еще более легкомысленной.

В 1999 году программу закрыли. В то непростое время закрывались многие проекты. Одновременно случились и неурядицы в личной жизни. Алла развелась с мужем. Однако вскоре она вышла замуж за музыканта Игоря Иванникова, участника проектов «Поющие сердца» и «Доктор Ватсон». Он воспитал ее детей от предыдущего брака. Сегодня супруги вместе уже больше 20 лет.