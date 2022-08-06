Выяснилось, что скрывают от зрителей в «Модном приговоре»

Героиня передачи «Модный приговор» на Первом канале Татьяна Чепурнова рассказала, что скрывают создатели проекта.Зрителям программы о стиле известно далеко не все.
Оказывается, что за гардероб, который якобы дарят героиням «приговора», им приходится платить налог 13%.
«Съемки длятся с 10 утра до 10 вечера. В один день снимают еще две пары», — раскрыла некоторые нюансы шоу его героиня Чепурнова в беседе с Woman.
Кроме того, истории некоторых участниц могут быть выдуманными. Продюсеры идут на это ради захвата интереса зрителей и высоких рейтингов.