Ксения Бородина станет реже появляться в эфире «Дома-2»

Ведущая «Дома-2» Ксений Бородина, работающая на проекте с первого дня, то есть уже 18 лет, стала реже появляться в кадре, и поклонники предположили, что она его скоро покинет.
Ксения поделилась с подписчиками, что ее интересы расширились, и на «Доме-2» она теперь появляется очень редко, но все еще там работает.
«Я очень люблю «Дом-2», но мне интересны теперь другие вещи», - сказала ведущая телестройки.
В последнее время проект переживает перемены: в прошлом году «Дом-2» «переехал» с ТНТ на «Ю», и после этого проект покинула Ольга Бузова, считавшаяся в начале нулевых одной из самых рейтинговых его участниц. А теперь там стала редко бывать и его ведущая Ксения.