Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Ксения Бородина не покинула «Дом-2», но сократила свое пребывание на проекте

runews24.ruиещё 1

Ведущая «Дома-2» Ксений Бородина, работающая на проекте с первого дня, то есть уже 18 лет, стала реже появляться в кадре, и поклонники предположили, что она его скоро покинет.

Ксения Бородина станет реже появляться в эфире «Дома-2»
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Ксения поделилась с подписчиками, что ее интересы расширились, и на «Доме-2» она теперь появляется очень редко, но все еще там работает.

«Я очень люблю «Дом-2», но мне интересны теперь другие вещи», - сказала ведущая телестройки.

В последнее время проект переживает перемены: в прошлом году «Дом-2» «переехал» с ТНТ на «Ю», и после этого проект покинула Ольга Бузова, считавшаяся в начале нулевых одной из самых рейтинговых его участниц. А теперь там стала редко бывать и его ведущая Ксения.

ТВ,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители