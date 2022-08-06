СМИ раскрыли секреты «Модного приговора»

Оказывается, все преображения и наряды в шоу «Модный приговор» не были бесплатными. Об этом сообщает издание "Дни 24".

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Одна из участниц шоу рассказала журналистам, что процесс создания передачи проходит очень тяжело. Съемочный день длится с десяти утра до десяти часов вечера. За один день снимают несколько участников передачи, хотя в эфире зрители видят только один выпуск.