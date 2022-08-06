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1 час назад

СМИ раскрыли секреты «Модного приговора»

Даша Краснова

Оказывается, все преображения и наряды в шоу «Модный приговор» не были бесплатными. Об этом сообщает издание "Дни 24".

СМИ раскрыли секреты «Модного приговора»
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Одна из участниц шоу рассказала журналистам, что процесс создания передачи проходит очень тяжело. Съемочный день длится с десяти утра до десяти часов вечера. За один день снимают несколько участников передачи, хотя в эфире зрители видят только один выпуск.

Самое интересное, что все образы, которые героям подобрали стилисты, им не отдают. Участник должен заплатить за наряд деньги, и сверху оплатить подоходный налог в размере 13%.

До этого мы рассказывали, почему закрылась передача "Необъяснимо, но факт" на ТНТ.

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