«Поле чудес» и «Давай поженимся» могут уйти из сетки вещания Первого канала

Фанаты популярных передач «Поле чудес» и «Давай поженимся» могут навсегда лишиться просмотра любимых программ.
Вероятность закрытия шоу оценил продюсер Сергей Лавров. Изменения в сетке вещания Первого канала он назвал «концом эпохи».
«Уйдет “Поле чудес”. Уйдет история. Но ничего страшного. Поменяется контент», – высказался продюсер в беседе с BLITZ+.
Напомним, выпуски многих развлекательных программ перестали транслироваться по Первому каналу в связи с неуместностью подобного контента на фоне обострения общественно-политической обстановки.