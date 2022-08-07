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1 час назад

«Поле чудес» и «Давай поженимся» могут уйти из сетки вещания Первого канала

Слово и Делоиещё 3

Фанаты популярных передач «Поле чудес» и «Давай поженимся» могут навсегда лишиться просмотра любимых программ.

«Поле чудес» и «Давай поженимся» могут уйти из сетки вещания Первого канала
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вероятность закрытия шоу оценил продюсер Сергей Лавров. Изменения в сетке вещания Первого канала он назвал «концом эпохи».

«Уйдет “Поле чудес”. Уйдет история. Но ничего страшного. Поменяется контент», – высказался продюсер в беседе с BLITZ+.

Напомним, выпуски многих развлекательных программ перестали транслироваться по Первому каналу в связи с неуместностью подобного контента на фоне обострения общественно-политической обстановки.

ТВ,Сергей Лавров,Первый канал,
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