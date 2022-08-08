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2 часа назад

Метеоролог прервал прямой эфир из-за внезапного открытия

Мира Маркина

Американский метеоролог Грег Дютра прервал прямой эфир ABC из-за неожиданного открытия.

Во время съемок телеведущий узнал, что экран, на котором демонстрируют погоду в разных городах, сенсорный. Дютра отвлекся от прогноза погоды, чтобы поиграть с ним.

На кадрах, попавших в интернет, видно, как метеоролог вещает о погоде в американских городах и случайно задевает рукой экран. После его касания изображение начинает двигаться, что поражает телеведущего:

"О, я передвинул карту. Я не знал, что я могу так делать! Быть не может!".

После этого в кадре появился еще один ведущий и также потрогал экран.

Выяснив, что экран действительно реагирует на прикосновения, Дютра принялся с ним играть:

"О, боже, это прекрасный день",

– заявил он.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Васильев рассказал, когда "Модный приговор" вернется в эфир.

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