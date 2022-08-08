Первый канал забыл поздравить Садальского с днем рождения

«Сегодня первый раз Первый канал не поздравил меня с днем рождения. У них есть такой мобильник для поздравления знаменитостей. Они всех мертвых поздравили, кроме меня. Меня поздравляли каждый год лет 30, а сегодня меня даже убрали. Поэтому это из категории фантазии», — отметил Садальский.