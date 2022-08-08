Первый канал забыл поздравить Садальского с днем рождения

Отмечающий свое 71-летие Станислав Садальский в интервью для«Слово и Дело» рассказал, что Первый канал не поздравил его с днем рождения впервые за практически 30 лет.
Сегодня заслуженный артист России, актер Станислав Садальский отмечает свой день рождения. Артисту исполняется 71 год. Садальский ведет активный образ жизни и является завсегдатаем телевизионных шоу федеральных каналов как эксперт в мире отечественного шоу-бизнеса.
В своем блоге Садальский нередко оценивает работу каналов и ведущих. Так, недавно, на своей странице «ВКонтакте» Садальский раскритиковал Николая Цискаридзе — ведущего передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, пригрозив артисту балета обнародовать его истинные доходы.
В интервью для «Слово и Дело» Станислав Юрьевич признался, что в этом году Первый канал впервые за долгое время не поздравил артиста с днем рождения. На вопрос, хотел бы он стать ведущим телевизионного шоу, Садальский ответил, что был бы рад, но сегодня это представляется практически невозможным.
«Сегодня первый раз Первый канал не поздравил меня с днем рождения. У них есть такой мобильник для поздравления знаменитостей. Они всех мертвых поздравили, кроме меня. Меня поздравляли каждый год лет 30, а сегодня меня даже убрали. Поэтому это из категории фантазии», — отметил Садальский.