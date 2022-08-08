«Проект едва жив»: Ксения Бородина может покинуть «Дом-2»

Информация о том, что Ксения Бородина планирует покинуть телестройку, появляется регулярно. И каждый раз дальше слухов дело не заходит. Выпускник «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев уверен, что сейчас ситуация совершенно иная. Знаменитая ведущая этого шоу может действительно покинуть проект. Солнцев объяснил, по какой причине этой произойдет.

Ксения Бородина провела в «Доме-2» 18 лет. Она не раз говорила, что очень любит этот проект, но уже устала от него и морально, и физически. Ксения утверждает, что переросла шоу и хотела бы заниматься чем-то другим. Однако, чем именно, телеведущая не уточняла. Стоит отметить, что Бородина активно ведет свой аккаунт в Инстаграме, несмотря на запрет соцсети в РФ. На нее подписано почти 19 млн. пользователей. Ксения неплохо зарабатывает на рекламе и марафонах, поэтому без денег в случае ухода из шоу она точно не останется.