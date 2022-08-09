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3 часа назад

Скончался один из победителей шоу “Голос 60+”

Мира Маркина

Стало известно о смерти Михаила Серебрякова – победителя четвертого сезона шоу “Голос 60+” (Первый канал). Певца не стало на 99-м году жизни, пишет “Российская газета”.

Скончался один из победителей шоу “Голос 60+”
Фото: Кадр из телепрограммыКадр из телепрограммы

Новость о смерти Михаила не смог проигнорировать российский музыкант Олег Газманов. Он был наставником Серебрякова на шоу. Артист выразил свои соболезнования в связи со смертью Михаила.

Информации об обстоятельствах смерти Михаила Серебрякова нет. Однако известно, что у артиста некоторое время назад был диагностирован рак. Ветерану Великой Отечественной войны удалось победить страшную болезнь.

ТВ,Олег Газманов,Первый канал,
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