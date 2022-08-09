Скончался один из победителей шоу “Голос 60+”

Стало известно о смерти Михаила Серебрякова – победителя четвертого сезона шоу “Голос 60+” (Первый канал). Певца не стало на 99-м году жизни, пишет “Российская газета”.

Фото: Кадр из телепрограммы Кадр из телепрограммы

Новость о смерти Михаила не смог проигнорировать российский музыкант Олег Газманов. Он был наставником Серебрякова на шоу. Артист выразил свои соболезнования в связи со смертью Михаила.