Харламов высмеял звезду «Уральских пельменей»

Популярный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов высмеял звезду юмористического проекта «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова. Харламов пошутил про песни Мясникова в выпуске YouTube-шоу «Плохие спортивные новости».
«Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку»,
— сказал Харламов в ответ на выдуманное заявление его соведущей Яны Кошенной о том, участник чемпионата по спортивной рыбалке якобы поймал и съел 17-тонного карася.
В конце выпуска участники снова вернулись к обсуждению песен Мясникова. Оценить музыкальное творчество участника уральского коллектива Харламова попросил его другой соведущий, комик Денис Дорохов. «Да, у него, кстати, очень хорошие песни, особенно бабушка», — сыронизировал Харламов.
«У него там набор вообще. И маме, и папе, и брату. Он всех родственников "опеснил". (…) Это очень мило»,
— заключил комик.