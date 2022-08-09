Харламов высмеял звезду «Уральских пельменей»

«Не знаю, что больше ненавижу: когда врут или когда Вячеслав Мясников поет свою песню про бабушку»,

— сказал Харламов в ответ на выдуманное заявление его соведущей Яны Кошенной о том, участник чемпионата по спортивной рыбалке якобы поймал и съел 17-тонного карася.

В конце выпуска участники снова вернулись к обсуждению песен Мясникова. Оценить музыкальное творчество участника уральского коллектива Харламова попросил его другой соведущий, комик Денис Дорохов. «Да, у него, кстати, очень хорошие песни, особенно бабушка», — сыронизировал Харламов.