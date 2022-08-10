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3 часа назад

Звезда кулинарных шоу проведет ревизию школьных столовых Тюмени

Ura.Ru

Ведущий шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС и автор проекта «МастерШеф Дети» Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации меню школьных столовых. Об этом сообщает официальный паблик городской администрации в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».

Звезда кулинарных шоу проведет ревизию школьных столовых
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Популярный телеведущий Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации школьного меню. Ресторатор, телеведущий, автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации школьного меню на новый учебный год. Мероприятие проводит АО «Комбинат школьного питания «Центральный» для школьников и школьных поваров в рамках подготовки в учебному году»,

— указано в сообщении тюменской мэрии.

Белькович ведет программу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС, где готовит бюджетные блюда стоимостью не более 100 рублей за порцию. Также он является автором реалити-шоу «МастерШеф Дети», которое получило статус международного.

За организацию школьного питания в Тюмени отвечает КШП «Центральный». В 2021 году его бывший руководитель Ольга Гирилюк во время телефонного разговора оскорбила журналистку одного из СМИ. Спустя несколько дней после этого чиновница была уволена.

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