Выяснилось, почему "Дом-2" перестали снимать по ночам

Источники из съемочной группы рассказали, почему "Дом-2" перестали снимать по ночам. Об этом сообщает StarHit.

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Инсайдеры, работающие на съемочной площадке проекта, рассказали, что в шоу оптимизируют бюджет путем сокращений. В последний раз уволили сотрудников, которые трудились в ночную смену и снимали шоу после захода солнца. Теперь работать на площадке некому, поэтому соответственно телестройку не будет показывать в темное время суток.

Кроме того, сообщается, что популярность шоу начинает угасать, соответственно, создателям приходится сильнее экономить. Источники говорят, что улучшать качество шоу пока не собираются.