Выяснилось, почему "Дом-2" перестали снимать по ночам

Источники из съемочной группы рассказали, почему "Дом-2" перестали снимать по ночам. Об этом сообщает StarHit.
Инсайдеры, работающие на съемочной площадке проекта, рассказали, что в шоу оптимизируют бюджет путем сокращений. В последний раз уволили сотрудников, которые трудились в ночную смену и снимали шоу после захода солнца. Теперь работать на площадке некому, поэтому соответственно телестройку не будет показывать в темное время суток.
Кроме того, сообщается, что популярность шоу начинает угасать, соответственно, создателям приходится сильнее экономить. Источники говорят, что улучшать качество шоу пока не собираются.
Как предполагают сотрудники, в скором времени программу могут вовсе закрыть.
Ранее сообщалось, что скончался один из победителей шоу “Голос 60+”.