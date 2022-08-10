Якубович высказался о слухах касательно судьбы «Поле Чудес»

Ведущий телепрограммы «Поле Чудес» Леонид Якубович высказал свое мнение изданию “Аргументы и Факты” касательно слухов о судьбе этого шоу.

Фото: FBM.ru FBM.ru

«Я этого не знаю», — заявил Якубович, отвечая на вопрос, останется ли программа «Поле чудес» в сетке вещания Первого канала.

О закрытии «Поля Чудес», одной из самых популярных и рейтинговых программ российского телевидения, которая берет свое начало аж в октябре 1990 года, стали говорить еще в конце прошлого года.

Тогда сообщалось о том, что данная программа заменит западную франшизу Wheel of Fortune, по модели которой, с введением элементов других западных игровых телешоу, она и была создана. Однако невзирая на то, что производитель сменится, Леонид Якубович, который является ее ведущим с 1991 года, останется.