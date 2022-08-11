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2 часа назад

Маликов и Билан покинули шоу "Фантастика" на Первом канале

Мира Маркина

Дмитрий Маликов и Дима Билан покинули шоу "Фантастика" на Первом канале. Об этом сообщает telegram-канал "Продюсер от бг".

Маликов и Билан ушли из шоу "Фантастика" на Первом канале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заменить артистов в новой программе решил генеральный директор телеканала Константин Эрнст. Певцов в составе жюри заменят танцор Дмитрий Красилов и режиссер Клим Шипенко.

В начале июля появилась информация о том, что Первый канал готовится запустить в сентябре новое шоу с виртуальными аватарами "Фантастика". Ведущим шоу станет Вадим Галыгин.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что входит в райдер Билана.

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