Маликов и Билан ушли из шоу "Фантастика" на Первом канале

Дмитрий Маликов и Дима Билан покинули шоу "Фантастика" на Первом канале. Об этом сообщает telegram-канал "Продюсер от бг".
Заменить артистов в новой программе решил генеральный директор телеканала Константин Эрнст. Певцов в составе жюри заменят танцор Дмитрий Красилов и режиссер Клим Шипенко.
В начале июля появилась информация о том, что Первый канал готовится запустить в сентябре новое шоу с виртуальными аватарами "Фантастика". Ведущим шоу станет Вадим Галыгин.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что входит в райдер Билана.