Маликов и Билан ушли из шоу "Фантастика" на Первом канале

Дмитрий Маликов и Дима Билан покинули шоу "Фантастика" на Первом канале. Об этом сообщает telegram-канал "Продюсер от бг".

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Заменить артистов в новой программе решил генеральный директор телеканала Константин Эрнст. Певцов в составе жюри заменят танцор Дмитрий Красилов и режиссер Клим Шипенко.