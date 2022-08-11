Disney обошла Netflix по числу подписчиков на своих стриминговых сервисах

Disney удалось обойти Netflix по количеству подписчиков на стриминговых сервисах, правда, в первом случае учитывалось сразу несколько площадок.
В общей сложности у Disney уже больше 221 млн пользователей, которые разделились между Disney+ (152 млн), ESPN+ (22,8 млн) и Hulu c Live TV (46,2 млн).
Подобного рекорда над Netflix удалось достичь впервые — число подписчиков последней превышает 220 млн, однако сервис стремительно теряет их. За последний квартал показатели снизились почти на миллион пользователей.
Кроме того, Disney обновила свои планы по прогнозам — она ожидает, что к 2024 году число подписчиков Disney+ возрастёт до 165 млн, а у Disney+ Hotstar до 80 млн. Ранее корпорация рассчитывала, что к концу 2024 года общее число подписчиков увеличится до 260 млн, но затем разделила достижения между Disney+ и Disney+ Hotstar.
Решение приняли из-за потери прав на трансляцию премьер-лиги по крикету в Индии, что было одной из причин популярности сервиса на местном рынке. А теперь ожидается, что из-за этой ситуации число подписчиков на данной территории снизится.Кроме того, Disney собирается потратить на производство своей продукции в текущем финансовом году порядка 32 млрд долларов, тогда как у Netflix это число составляет 17 млрд долларов. А в декабре будет запущена версия Disney+ с рекламой и без — по цене в 8 и 11 долларов соответственно.