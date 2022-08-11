Disney обошла Netflix по числу подписчиков на своих стриминговых сервисах

Disney удалось обойти Netflix по количеству подписчиков на стриминговых сервисах, правда, в первом случае учитывалось сразу несколько площадок.

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В общей сложности у Disney уже больше 221 млн пользователей, которые разделились между Disney+ (152 млн), ESPN+ (22,8 млн) и Hulu c Live TV (46,2 млн).

Подобного рекорда над Netflix удалось достичь впервые — число подписчиков последней превышает 220 млн, однако сервис стремительно теряет их. За последний квартал показатели снизились почти на миллион пользователей.

Кроме того, Disney обновила свои планы по прогнозам — она ожидает, что к 2024 году число подписчиков Disney+ возрастёт до 165 млн, а у Disney+ Hotstar до 80 млн. Ранее корпорация рассчитывала, что к концу 2024 года общее число подписчиков увеличится до 260 млн, но затем разделила достижения между Disney+ и Disney+ Hotstar.