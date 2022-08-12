Ведущий рассказал о неожиданном случае во время съемок

Ведущий программы «Утро России» на канале «Россия 1» Денис Стойков рассказал о неожиданном случае, который однажды произошел во время съемок передачи. Его слова передает Passion.ru.

Фото: лента.ру лента.ру

Как отметил Стойков, инцидент случился в первые месяцы его работы в утренней программе.

«Мы с Леной Николаевой (его соведущая, осенью 2021 года ушла в декрет, сейчас ее временно заменяет Вера Красова — прим. "Ленты.ру") вели эфир, и наш гость начал терять сознание. От волнения, хотя мы всегда дружелюбны и стараемся максимально расслабить человека неопытного. Но тут гость перенервничал», — вспомнил он.

После этого команде «России 1» пришлось прервать съемки, чтобы успокоить гостя, уточнил телеведущий. Стойков добавил, что в итоге мужчине стало лучше, он вышел в эфир «и выглядел и говорил прекрасно».