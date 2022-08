Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях

Мультсериал «Аркейн» получил сразу три награды за выдающиеся достижения в анимации. Призов были удостоены художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия The Boy Saviour), арт-директор Жюльен Жоржель (серия Happy Progress Day!) и художник по фону Бруно Коучиньо (серия When These Walls Come Tumbling Down). Также был отмечен аниматор Кеси Салангад, работавший над проектом «Этот дом», и художник Альберто Мьельго, который занимался серией «Джибаро» из шоу «Любовь, смерть и роботы».