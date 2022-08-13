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11 минут назад

Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях

Lenta.ru

Телевизионная премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях: «Анимация», «Костюмы», «Прически», «Макияж» и «Моушн-дизайн». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Премия «Эмми» объявила победителей в пяти номинациях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мультсериал «Аркейн» получил сразу три награды за выдающиеся достижения в анимации. Призов были удостоены художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия The Boy Saviour), арт-директор Жюльен Жоржель (серия Happy Progress Day!) и художник по фону Бруно Коучиньо (серия When These Walls Come Tumbling Down). Также был отмечен аниматор Кеси Салангад, работавший над проектом «Этот дом», и художник Альберто Мьельго, который занимался серией «Джибаро» из шоу «Любовь, смерть и роботы».

За костюмы наградили шоу «Мы здесь», а за прически — мюзикл Annie Live! («Энни, живи!») Шоу «Мы здесь» также получило приз за макияж, как и передача «Легендарно». В номинации «Моушн-дизайн» был отмечен сериал «Домой засветло».

12 июля премия «Эмми» опубликовала список номинантов 2022 года. Результаты по всем номинациям будут объявлены 12 сентября.

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