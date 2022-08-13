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1 час назад

19-летняя певица Диана Анкудинова дала совет родным участников шоу «Голос. Дети»

FBM.ru

Исполнительница Диана Анкудинова часто вспоминает как принимала участие в музыкальном проекте «Голос. Дети». 17 февраля 2017 года она появилась на «слепых» прослушиваниях, которые показывали в телеэфире. Молодая певица исполнила композицию Jodel Time музыкального коллектива Oesch’s die Dritten из Швейцарии. Однако никто из членов жюри не выбрал Анкудинову, поэтому ее кандидатуру исключили из песенного состязания.

Певица дала совет родным участников шоу «Голос. Дети»
Фото: FBM.ruFBM.ru

«Будьте рядом, не давите, не завышайте ожидания. Ребенок должен идти на конкурс и знать, что его может постичь неудача, но в этом нет ничего страшного»,

– приводит портал BLITZ+ слова артистки, которые обращены к родителям молодых музыкантов.

Выступление на телевидение сделало Диану Анкудинову известной. 19-летняя знаменитость призналась, что проигрыш не заставил ее усомниться в себе, поскольку она ощущала поддержку родных. В дальнейшем она принимала участие в проекте «Ты супер!», на котором одержала победу в сезоне 2018 года, а после этого получила гран-при проекта в 2019 году.

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