"Реальные пацаны" напишут биографию в новом сезоне ситкома

29 августа не телеканале ТНТ покажут девятый сезон знаменитого российского ситкома «Реальные пацаны». Колян вернется в родную квартиру, чтобы написать биографическую книгу о своей жизни.
К своим ролям в ситкоме вернется «золотой состав» сериала: Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Сергей Ершов и другие. «Реальные пацаны» вспомнят истоки и начнут коллективную работу над биографической книгой «Последний реальный пацан».
«Наша история была актуальна во времена первого сезона, остается она актуальной и сейчас. Мы с вами выросли и поменялись, а жизнь остается прежней. То, что обсуждалось в первых сезонах, до сих пор важно и злободневно», — рассказала Бербер.