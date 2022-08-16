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1 час назад

Исчезнувший из-за болезни Александр Масляков снова вышел на сцену в роли ведущего КВН

2x2.su

Масляков не торопился снова выходить на сцену. После перенесённого коронавируса ему нужно было время, чтобы восстановить силы.

Масляков снова вышел на сцену в роли ведущего КВН
Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск)1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Накануне на официальном канале КВН в YouTube опубликовали приветствие Маслякова перед следующей игрой. На видео ведущий извинился перед поклонниками за временное исчезновение.

"По уважительной причине мне не довелось открывать нынешний сезон. Первые игры вели друзья и поклонники нашего клуба. За что я им крайне благодарен",

- говорит Масляков.

После он отметил, они с коллегами поняли, что набирать новых ведущих тоже можно. Тогда перед Масляковым могут открыться новые горизонты

Могу и зрителем быть, и к какой-нибудь команде болельщиков пристроиться. Ну и, в конце концов, я могу оказаться одним из членов жюри. Что мне мешает это сделать?, - шутит ведущий.

Многие интернет-пользователи заметили, что Масляков стал плохо выглядеть. Он похудел и выход на сцену ему дался явно тяжёло.

"Было бы круто видеть Александра Васильевича всё-таки в статусе ведущего, но если подумать о здоровье, то лучше всего именно в зрительном зале. Александр Васильевич, выздоравливайте. Мы по вам соскучились,

- пишут пользователи Сети.

Ранее портал 2x2.su писал, что с эфира Первого канала хотят убрать популярные некогда шоу «Поле чудес» и «Давай поженимся». Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров. По его словам, сетка вещания пустовать не будет. На замену придёт новая передача, над которой уже работает Иван Ургант.

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