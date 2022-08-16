Проект “Ты супер!” готовиться к новому сезону

Стартовали съемки шестого сезона проекта “Ты супер!”. И телеканал раскрыл интригу и рассказал, кто займет почетные кресла судейского состава.

Фото: FBM FBM

Проект ”Ты-супер!” во главе со своим звездным составом жюри готовиться к новому сезону. На этот раз в роли наставника выступит Игорь Крутой, певица Ирина Дубцова, Диана Арбенина и Алексей Воробъев.

Певица Диана Арбенина в составе жюри уже четыре года. В прошедшем сезоне певица вместе с одной из участниц проекта исполнила хит группы “Браво” “Верю я”. Артист Алексей Вороъев так же принимает участие в проекте уже четыре года.

Кстати, именно Алексею принадлежит идея клипа для участницы проекта из Калужской области Татьяны Мавроди. Текст песни написала талантливая Ирина Дубцова. Алексей выступил режиссером клипа, а так же написал к тексту прекрасную симфоническую музыку. Алексей, в принципе, старается всячески поддержать участников, раскрывая вокальные таланты. А так же в танцах и спорте.