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1 час назад

Зрители раскритиковали Гузееву, заменившую Нагиева в шоу "Голос 60+"

Ларису Гузееву раскритиковали зрители после того, как она заменила Дмитрия Нагиева в шоу "Голос 60+".

Зрители раскритиковали Гузееву, заменившую Нагиева в шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Не так давно в сети появился первый выпуск шоу с участием Гузеевой в роли ведущей. Звезда призналась, что ей было страшно выходить к зрителям после Нагиева, которого считают настоящим профессионалом.

Страхи Гузеевой оказались небеспочвенны. Под видео действительно появилось множество нелестных комментариев. Зрители поинтересовались, когда вернется Нагиев, многие сочли замену "бредом" и "цирком" и посоветовали телеведущей вернуться в "Давай поженимся".

Были и те, кто встал на сторону Гузеевой, но их оказалось не так много.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гузееву признали одной из самых высокооплачиваемых ведущих.

ТВ,Цирк,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
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