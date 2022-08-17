Зрители раскритиковали Гузееву, заменившую Нагиева в шоу

Ларису Гузееву раскритиковали зрители после того, как она заменила Дмитрия Нагиева в шоу "Голос 60+".

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Не так давно в сети появился первый выпуск шоу с участием Гузеевой в роли ведущей. Звезда призналась, что ей было страшно выходить к зрителям после Нагиева, которого считают настоящим профессионалом.

Страхи Гузеевой оказались небеспочвенны. Под видео действительно появилось множество нелестных комментариев. Зрители поинтересовались, когда вернется Нагиев, многие сочли замену "бредом" и "цирком" и посоветовали телеведущей вернуться в "Давай поженимся".

Были и те, кто встал на сторону Гузеевой, но их оказалось не так много.