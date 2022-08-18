Соседов считает, что Гузеева не сможет заменить Нагиева в «Голоcе»

«Равноценно заменить Нагиева она (Гузеева. — Прим. ред.), конечно, не сможет, потому что Дима уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий. Многие зрители, по моим опросам, смотрели это шоу исключительно из-за него. Гузеева? Мне кажется, таких ведущих, как она, можно найти довольно много»,