Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
29 минут назад

Соседов считает, что Гузеева не сможет заменить Нагиева в «Голоcе»

Слово и Делоиещё 1

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил решение руководства Первого канала заменить актера Дмитрия Нагиева на телеведущую Ларису Гузееву в шоу «Голоc 60+».

Соседов считает, что Гузеева не сможет заменить Нагиева в «Голоcе»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Осенью стартует пятый сезон песенного шоу. Недавно стало известно, что съемки передачи уже начались, а первые кадры со съемочной площадки появились в Сети. Соседов считает, что передачу смотрели только из-за харизматичного Нагиева, который покинул проект.

«Равноценно заменить Нагиева она (Гузеева. — Прим. ред.), конечно, не сможет, потому что Дима уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий. Многие зрители, по моим опросам, смотрели это шоу исключительно из-за него. Гузеева? Мне кажется, таких ведущих, как она, можно найти довольно много»,

— высказал свое мнение музыкальный критик в разговоре с News.ru.

Соседов также подчеркнул, что считает верным решение Нагиева уйти из «Голоcа 60+». Критик надеется, что зрители увидят его в другом, более выигрышном и креативном шоу.

ТВ,Голос,Голоса,Сергей Соседов,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители