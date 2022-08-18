Соседов считает, что Гузеева не сможет заменить Нагиева в «Голоcе»

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил решение руководства Первого канала заменить актера Дмитрия Нагиева на телеведущую Ларису Гузееву в шоу «Голоc 60+».
Осенью стартует пятый сезон песенного шоу. Недавно стало известно, что съемки передачи уже начались, а первые кадры со съемочной площадки появились в Сети. Соседов считает, что передачу смотрели только из-за харизматичного Нагиева, который покинул проект.
«Равноценно заменить Нагиева она (Гузеева. — Прим. ред.), конечно, не сможет, потому что Дима уникальный, блистательный, эксклюзивный ведущий. Многие зрители, по моим опросам, смотрели это шоу исключительно из-за него. Гузеева? Мне кажется, таких ведущих, как она, можно найти довольно много»,
— высказал свое мнение музыкальный критик в разговоре с News.ru.
Соседов также подчеркнул, что считает верным решение Нагиева уйти из «Голоcа 60+». Критик надеется, что зрители увидят его в другом, более выигрышном и креативном шоу.