Жертвы реалити-шоу: 4 трагичные истории

Реалити шоу направлены на то, чтобы вызвать у зрителя острый интерес. Поэтому участники часто выполняют тяжелые задания, которые трудно вынести психически и психологически. Однако порой это приводит к истощению и даже смерти. "Рамблер" расскажет про четыре трагичных случая.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Расселл Армстронг

В 2011 году внимание Америки приковала драма, которая осталась за кадром программы The Real Housewives of Beverly Hills. Расселл Армстронг, муж одной из героинь передачи, покончил жизнь самоубийством. Но непрекращающийся съемочный процесс и желание заработать на инфоповоде не допускает морали. Спустя всего три недели участницы обсуждали произошедшее в эфире.

Стив Ирвин

Знаменитый "охотник за крокодилами" Стив Ирвин просто обожал дикую природу. Он вводит телезрителей в ужас всякий раз, когда "общался" с различными экзотическими животными. К сожалению, смерть настигла его в 2006 году. На съемках передачи Ocean's Deadlest про обитателей океана Ирвин плавал со скатами, один из которых ударил его "жалом" в сердце.

Джозеф Церниглиа

В 2010 году мужчина по имени Джозеф спрыгнул с моста. Многие зрители убеждены, что в поступку его подтолкнул ведущий телепередачи Kitchen Nightmares Гордон Рэмси. Ведущий задал Джозефу довольно жесткий вопрос. Он спросил, почему тот решил заняться бизнесом, если ничего о нем не знает. До этого в своем доме в Далласе застрелилась Рэйчел Браун, которая тоже участвовала в другом кухонном шоу Гордона Рэмси.

Брайн Ли Рэндоун