Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTV

Американский актер Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Об этом пишет TMZ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации источников, Депп уже провел переговоры с продюсерами шоу о том, чтобы появиться на церемонии в костюме «Лунного человека», символа шоу. Уточняется, что актер планирует снять шлем космонавта и показать свое лицо публике. Он не только выступит «Лунным человеком», но и выйдет на сцену вне образа.

Мероприятие пройдет 28 августа в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Его ведущими станут исполнители Ники Минаж, Джек Харлоу и LL Cool J.