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4 часа назад

Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTV

Lenta.ru

Американский актер Джонни Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Об этом пишет TMZ.

Депп предстанет в образе «Лунного человека» на церемонии MTV
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источников, Депп уже провел переговоры с продюсерами шоу о том, чтобы появиться на церемонии в костюме «Лунного человека», символа шоу. Уточняется, что актер планирует снять шлем космонавта и показать свое лицо публике. Он не только выступит «Лунным человеком», но и выйдет на сцену вне образа.

Мероприятие пройдет 28 августа в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Его ведущими станут исполнители Ники Минаж, Джек Харлоу и LL Cool J.

Всего за свою карьеру Депп получил пять статуэток «Лунного человека». Он побеждал в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучший злодей», «Мировая суперзвезда», а также был удостоен Премии поколения в 2012 году. В этом году актер не номинирован на награду ни в одной из категорий.

ТВ,Джонни Депп,
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