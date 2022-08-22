Участник популярного шоу на ТНТ хотел покинуть проект

Участник популярной юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ Дмитрий Позов заявил, что у него возникали мысли об уходе из проекта. Причины этому он раскрыл, отвечая на вопросы телезрителей в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).