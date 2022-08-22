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3 часа назад

Участник популярного шоу на ТНТ высказался о желании покинуть проект

Lenta.ru

Участник популярной юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ Дмитрий Позов заявил, что у него возникали мысли об уходе из проекта. Причины этому он раскрыл, отвечая на вопросы телезрителей в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Участник популярного шоу на ТНТ хотел покинуть проект
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юморист отметил, что много раз задумывался о том, чтобы покинуть программу. По словам Позова, это желание было обусловлено рядом причин.

«Грусть, рефлексия, депрессия, усталость, отношение некоторых зрителей, реакции на наше творчество, комментарии, самокопания, непонимание», — высказался о них участник шоу.

Другие подробности он не раскрыл.

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