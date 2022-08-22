Позов рассказал, что хотел покинуть "Импровизацию"

Участник шоу "Импровизация" на ТНТ Дмитрий Позов признался, что не раз думал покинуть проект. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Комик рассказал, что у него часто возникали мысли уйти из шоу по многим причинам, связанным с его ментальным здоровьем.
"Грусть, рефлексия, депрессия, усталость, отношение некоторых зрителей, реакции на наше творчество, комментарии, самокопания, непонимание",
- признался Позов.
Ранее участник "Импровизации" Антон Шастун признался, что он и его девушка планируют пожениться. Юморист не стал называть точную дату, но отметил, что пара сделает это "в ближайшее время".