Позов рассказал, что хотел покинуть "Импровизацию"

Участник шоу "Импровизация" на ТНТ Дмитрий Позов признался, что не раз думал покинуть проект. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

Комик рассказал, что у него часто возникали мысли уйти из шоу по многим причинам, связанным с его ментальным здоровьем.

"Грусть, рефлексия, депрессия, усталость, отношение некоторых зрителей, реакции на наше творчество, комментарии, самокопания, непонимание",

- признался Позов.