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1 час назад

Участник "Импровизации" Позов рассказал, что хотел покинуть проект из-за депрессии и усталости

Газета.Ru

Участник шоу "Импровизация" на ТНТ Дмитрий Позов признался, что не раз думал покинуть проект. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Позов рассказал, что хотел покинуть "Импровизацию"
Фото: Кадр из шоуКадр из шоу

Комик рассказал, что у него часто возникали мысли уйти из шоу по многим причинам, связанным с его ментальным здоровьем.

"Грусть, рефлексия, депрессия, усталость, отношение некоторых зрителей, реакции на наше творчество, комментарии, самокопания, непонимание",

- признался Позов.

Ранее участник "Импровизации" Антон Шастун признался, что он и его девушка планируют пожениться. Юморист не стал называть точную дату, но отметил, что пара сделает это "в ближайшее время".

ТВ,Антон Шастун,
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