Появились первые фотографии со съемок нового “Голоса 60+”

На просторах интернета распространились первые фотографии музыкального телепроекта «Голос 60+», который на этот появится в эфире раньше обычного времени, информирует новостной портал Teleprogramma.
В сетке вещания Первого канала новый сезон передачи может появиться уже 4 сентября. А в настоящее время уже представлены первые фотографии со съемочного процесса телепрограммы.
Как сообщалось ранее, наставниками шоу были назначены Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Новой ведущей телепроекта станет Лариса Гузеева, которая сменит на этом посту взявшего паузу в карьере Дмитрия Нагиева.
Было отмечено, что за победу будут состязаться не только профессиональные певцы или опытные исполнители, но и представители абсолютно разных профессий.