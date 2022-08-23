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1 час назад

Появились первые фотографии со съёмок нового сезона шоу “Голос 60+”

FBM.ruиещё 1

На просторах интернета распространились первые фотографии музыкального телепроекта «Голос 60+», который на этот появится в эфире раньше обычного времени, информирует новостной портал Teleprogramma.

Появились первые фотографии со съемок нового “Голоса 60+”
Фото: FBM.ruFBM.ru

В сетке вещания Первого канала новый сезон передачи может появиться уже 4 сентября. А в настоящее время уже представлены первые фотографии со съемочного процесса телепрограммы.

Как сообщалось ранее, наставниками шоу были назначены Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Новой ведущей телепроекта станет Лариса Гузеева, которая сменит на этом посту взявшего паузу в карьере Дмитрия Нагиева.

Было отмечено, что за победу будут состязаться не только профессиональные певцы или опытные исполнители, но и представители абсолютно разных профессий.

ТВ,Игорь Корнелюк,Александр Малинин,Елена Ваенга,Лариса Гузеева,Валерий Сюткин,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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