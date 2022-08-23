Появились первые фотографии со съемок нового “Голоса 60+”

На просторах интернета распространились первые фотографии музыкального телепроекта «Голос 60+», который на этот появится в эфире раньше обычного времени, информирует новостной портал Teleprogramma.

Фото: FBM.ru FBM.ru

В сетке вещания Первого канала новый сезон передачи может появиться уже 4 сентября. А в настоящее время уже представлены первые фотографии со съемочного процесса телепрограммы.