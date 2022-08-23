Почему в шоу «Сегодня вечером» Цискаридзе заменили на Меньшову

Названа причина, по которой новый выпуск программы «Сегодня вечером» вышел в эфир с ведущей Юлией Меньшовой вместо Николая Цискаридзе. В Сети утверждают, что балетмейстера из передачи никто не убирал.
Несколькими днями ранее вышел выпуск, который рассказывал о жизни и творчестве Муслима Магомаева. В кресле ведущей находилась Юлия Меньшова, и часть аудитории сразу же сделала вывод, что она стала заменой Николая Цискаридзе. Отношение зрителей к звезде балета неоднозначное, на фоне этого многие даже порадовались таким переменам.
Но выяснилось, что никто артиста с Первого канала не выгонял. Инсайдер напомнил журналистам о том, что в эфир попросту вышел архивный выпуск о Магомаеве. Меньшова несколько лет назад была ведущей программы «Сегодня вечером», однако о ее возвращении речи в наши дни не идет.