Почему в шоу «Сегодня вечером» Цискаридзе заменили на Меньшову

Названа причина, по которой новый выпуск программы «Сегодня вечером» вышел в эфир с ведущей Юлией Меньшовой вместо Николая Цискаридзе. В Сети утверждают, что балетмейстера из передачи никто не убирал.

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Несколькими днями ранее вышел выпуск, который рассказывал о жизни и творчестве Муслима Магомаева. В кресле ведущей находилась Юлия Меньшова, и часть аудитории сразу же сделала вывод, что она стала заменой Николая Цискаридзе. Отношение зрителей к звезде балета неоднозначное, на фоне этого многие даже порадовались таким переменам.