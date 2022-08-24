Названа причина ухода Нагиева из "Голоса"

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ушел из шоу "Голос" на Первом канале. Причину такого решения назвал композитор Игорь Корнелюк в беседе с порталом "Прозвезд".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказал деятель культуры, карьера Дмитрия Нагиева проходила у него на глазах. По его словам, решение об уходе из "Голоса" шоумен принял самостоятельно из-за накопившейся усталости.

"У каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение", - сказал композитор.