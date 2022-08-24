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1 час назад

Названа причина ухода Нагиева из "Голоса"

Мира Маркина

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев ушел из шоу "Голос" на Первом канале. Причину такого решения назвал композитор Игорь Корнелюк в беседе с порталом "Прозвезд".

Названа причина ухода Нагиева из "Голоса"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал деятель культуры, карьера Дмитрия Нагиева проходила у него на глазах. По его словам, решение об уходе из "Голоса" шоумен принял самостоятельно из-за накопившейся усталости.

"У каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение", - сказал композитор.

Дмитрий Нагиев вел передачу "Голос" на протяжении 10 лет. Сам телеведущий заявил, что берет творческую паузу. Шоумен ткже добавил, что решение по его работе на Первом канале будет озвучено в следующем году.

Ранее Железняк назвала причины успеха сериала "Сваты".

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