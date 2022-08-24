Ведущая раскрыла секрет популярности шоу канала ТНТ

Известная российская гимнастка, ведущая шоу «Новые танцы» на канале ТНТ Ляйсан Утяшева раскрыла секрет популярности проекта. О том, почему передача пользуется успехом у зрителей, она порассуждала в разговоре с Hello!.

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Утяшева заявила, что «Новые танцы» помогают неизвестным людям раскрыться и стать звездами. При этом, как отметила она, для того чтобы прославиться, участнику проекта не обязательно быть сильным танцовщиком — достаточно быть ярким человеком и влюбить в себя зрителя.

"Некоторые постановки [на "Новых танцах"] сражают наповал, их хочется смотреть снова и снова. Непрофессионалу кажется, что творится вообще какая-то магия. Страсти, эмоции, накал чувств, переживания — все это передается очень реалистично", — ответила Утяшева на вопрос о том, почему проект не теряет своей популярности.

Ранее Утяшева рассказала, как борется с перееданием. По словам гимнастки, не набирать вес ей помогает покупка брендовой одежды. Как объяснила Утяшева, каждый раз, когда у нее появляется желание переесть, она вспоминает, что дорогое платье станет мало, если она поправится.