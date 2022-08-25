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32 минуты назад

"Лапочка": шеф-повар Ивлев высказался о своем образе на экране

Диана Товсепова

Известный российский шеф-повар Константин Ивлев высказался о своем образе на экране в интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».

"Лапочка": шеф-повар Ивлев высказался о своем образе на экране
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам Ивлева, в жизни он ведет себя совсем не так, как на экране, участвуя в шоу. На работе он "жесткий перфекционист", а дома совершенно другой человек.

«Я вот сам, например, дома вообще лапочка и в жизни лапочка. Просто лапочка...», — отметил известный шеф.

Ивлев не считает, что перебарщивает с эмоциями на экране. Напротив, у него есть целая философия относительно этого.

«Я всегда даже своему персоналу говорю, что если вы не будете эмоциональничать, неважно как, плакать, смеяться, радоваться, то, значит, вы мертвые. Человек, который без эмоций, — это мертвый человек», — заявил телеведущий.

При этом сотрудников и коллег он просит не принимать на свой счет его эмоции.

«Если я кого-то назвал м***ком, то это не значит, что он м***к. Это эмоции. На личку это не надо переносить. Работа закончилась, мы все вышли, отряхнулись и дальше общаемся, как и положено», — отметил он.

Ранее мы писали о том, что жена Ивлева рассказала о своей ринопласике.

ТВ,Константин Ивлев,
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