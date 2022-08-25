Соседов предрекает успех новому шоу Лазарева «Аватар»

Сергей Соседов прокомментировал грядущее шоу «Аватар», частью которого поделился в сети Сергей Лазарев. Музыкальный критик верит в успех анонсированной программы.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Он удивился тому, что ролик появился на просторах интернета. Соседов считает, авторы шоу хотели сохранить все детали в секрете. Однако критик уверен в успехе проекта из-за его необычности. Новый формат должен сделать программу достаточно захватывающей, чтобы не только привлечь, но и удержать внимание зрителей.

Согласно ранее раскрытой информации, оценивать претендентов будут исключительно по голосам. Организаторы подчеркнули, что внешность и характерные особенности стиля при выборе образов обычно отвлекают внимание от ключевого критерия таланта артиста – вокала.

Для максимально объективной оценки последнего решили выбрать формат, при котором вместо певцов на сцене фигурируют графические аватары. Эти персонажи готовятся заранее.