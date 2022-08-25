Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
53 минуты назад

Критик Соседов предрекает успех новому шоу Сергея Лазарева «Аватар»

FBM.ruиещё 2

Сергей Соседов прокомментировал грядущее шоу «Аватар», частью которого поделился в сети Сергей Лазарев. Музыкальный критик верит в успех анонсированной программы.

Соседов предрекает успех новому шоу Лазарева «Аватар»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Он удивился тому, что ролик появился на просторах интернета. Соседов считает, авторы шоу хотели сохранить все детали в секрете. Однако критик уверен в успехе проекта из-за его необычности. Новый формат должен сделать программу достаточно захватывающей, чтобы не только привлечь, но и удержать внимание зрителей.

Согласно ранее раскрытой информации, оценивать претендентов будут исключительно по голосам. Организаторы подчеркнули, что внешность и характерные особенности стиля при выборе образов обычно отвлекают внимание от ключевого критерия таланта артиста – вокала.

Для максимально объективной оценки последнего решили выбрать формат, при котором вместо певцов на сцене фигурируют графические аватары. Эти персонажи готовятся заранее.

В своих социальных сетях Сергей Лазарев продемонстрировал запись из павильона, на которой показана запись конкурса. Он отметил, что начинается съемочный процесс шоу «Аватар». На данный момент утверждены четыре члена жюри, а пятый появится несколько позднее.

ТВ,Аватар,Сергей Соседов,Сергей Лазарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители