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28 минут назад

Участница «Женского стендапа» на ТНТ рассказала о неудачном кастинге

Lenta.ru

Участница программы «Женский стендап» на ТНТ Варвара Щербакова заявила, что однажды ее не взяли в судебную передачу «Тест на отцовство» канала «Домашний». Воспоминаниями о неудачном кастинге она поделилась в эфире шоу «Контакты», запись которого доступна на YouTube.

Участница «Женского стендапа» рассказала о неудачном кастинге
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Щербаковой, несколько лет назад она пробовалась на роль истца в передаче.

«Я только переехала в Москву тогда, я очень хотела какой-то медийности уже поскорее. И я такая, [шоу "Тест на отцовство" —] это мощный прикол. Я пришла туда, мне сказали: "Истцы и ответчики — это главная роль. Если у вас нет диплома об актерском образовании, вы получаете 2 800 [рублей за смену]. Если есть диплом об актерском образовании, то 3 200"», — рассказала она.

Как отметила юмористка, она записала на видео трехминутные пробы, где рассказала историю своей героини, и отправила их женщине, занимавшейся подбором актеров. В ролике Щербакова сыграла медсестру, которая пришла в суд, чтобы доказать, что бывший пациент является отцом ее ребенка. Однако в итоге она так и не дождалась ответа.

«Я так хотела [сняться]. Прикол был в том, что я отправила эту пробу, и с тех пор она мне не отвечала ничего и никогда больше», — уточнила юмористка.

ТВ,Контакт,Варвара Щербакова,
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