Участница «Женского стендапа» рассказала о неудачном кастинге

«Я только переехала в Москву тогда, я очень хотела какой-то медийности уже поскорее. И я такая, [шоу "Тест на отцовство" —] это мощный прикол. Я пришла туда, мне сказали: "Истцы и ответчики — это главная роль. Если у вас нет диплома об актерском образовании, вы получаете 2 800 [рублей за смену]. Если есть диплом об актерском образовании, то 3 200"», — рассказала она.