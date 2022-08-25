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28 минут назад

Наставник «Голос 60+» оценил манеру Гузеевой вести шоу

РИА "ФедералПресс"

Лариса Гузеева, которая заменит ведущего Дмитрия Нагиева в новом сезоне шоу «Голос 60+», справится с задачей, считает новый наставник на проекте Игорь Корнелюк. Он заявил, что не сомневается в способностях актрисы.

Наставник «Голос 60+» оценил манеру Гузеевой вести шоу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я ее еще не видел в качестве ведущей шоу «Голос 60+», но я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», – отметил Игорь Корнелюк в беседе с «PROZVEZD».

Актриса известна своим своенравным характером и острым языком, поэтому поклонники заинтригованы такой заменой.

Корнелюк также отметил, что в шоу слишком много спецэффектов, а самое главное в нем – выступления участников. Поэтому предложил устроить эксперимент и провести конкурс в сарае с лавками под лампочкой Ильича.

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