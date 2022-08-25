Наставник «Голос 60+» оценил манеру Гузеевой вести шоу

«Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я ее еще не видел в качестве ведущей шоу «Голос 60+», но я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», – отметил Игорь Корнелюк в беседе с «PROZVEZD».