Наставник «Голос 60+» оценил манеру Гузеевой вести шоу

Лариса Гузеева, которая заменит ведущего Дмитрия Нагиева в новом сезоне шоу «Голос 60+», справится с задачей, считает новый наставник на проекте Игорь Корнелюк. Он заявил, что не сомневается в способностях актрисы.
«Лариса Гузеева – хорошая актриса. Я ее еще не видел в качестве ведущей шоу «Голос 60+», но я думаю, с этой ролью она справится. Когда-то ведь и программу «Поле чудес» зрители не могли представить без Влада Листьева. А со временем все привыкли к Леониду Якубовичу», – отметил Игорь Корнелюк в беседе с «PROZVEZD».
Актриса известна своим своенравным характером и острым языком, поэтому поклонники заинтригованы такой заменой.
Корнелюк также отметил, что в шоу слишком много спецэффектов, а самое главное в нем – выступления участников. Поэтому предложил устроить эксперимент и провести конкурс в сарае с лавками под лампочкой Ильича.