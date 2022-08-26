Парень из Приамурья притворился миллионером ради нового шоу

Шоу «Мистер Х» (16+) напоминает другие популярные развлекательные программы про поиск любви. Молодой привлекательный и богатый мужчина и 30 девушек, которые попытаются завоевать его внимание. Только необычный поворот – главный герой на самом деле совсем не миллионер.

Фото: 1Рег_2x2.su (Благовещенск) 1Рег_2x2.su (Благовещенск)

Как сообщают в социальных сетях телеканала, первым Мистером Х стал житель Амурской области по имени Игорь. Ему 26 лет, он бывший лётчик, работает в клининге, верит в «светлую и чистую любовь».

Для шоу ему сделали виниры, переодели в дорогой костюм и научили правилам этикета. По легенде, он основал свой первый бизнес в 16 лет, а миллионное состояние сделал благодаря криптовалюте.

Суть эксперимента в том, чтобы понять: проще ли найти отношения, если ты богат? Как отреагируют девушки, когда узнают правду? – заявляют авторы шоу.

Чтобы сохранить интригу, всё шоу отсняли заранее. Поэтому сейчас интригующие анонсы делают без опаски.