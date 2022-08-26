Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
2 часа назад

Ида Галич раскритиковала КВН за требование взносов с участников

Слово и Дело

Блогер Ида Галич считает, что руководству Клуба веселых инаходчивых давно пора пересмотреть систему организации игры, поскольку установленные десятки лет назад правила порядком устарели и не дают участникам возможности развиваться в юмористической сфере.

Ида Галич раскритиковала КВН за требование взносов с участников
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ида Галич играла в КВН в 2010 году. Этот опыт она называет школой жизни, что помогло ей успешно реализоваться в качестве блогера. Однако на настоящий момент она считает КВН устаревшим.

По мнению Галич, создателям игры нужно время от временипересматривать правила, в частности, сделать так, чтобы начинающие юмористы не платили взносы за участие, а, наоборот, могли зарабатывать на этом. Более того, КВН проигрывает интернету, где можно гораздо быстрее распространить свое творчество.

«Ты придумал шутку, а ее уже пошутили десять раз в интернете. Нужно было быть быстрее, мобильнее, актуальнее — и тогда бы все это существовало. Но, к сожалению, может быть, я не знаю, почему так случилось, но не произошло никакого развития»,

— высказалась Галич в YouTube-шоу «НеФорбсов».

ТВ,Ида Галич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители