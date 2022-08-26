Ида Галич раскритиковала КВН за требование взносов с участников

Блогер Ида Галич считает, что руководству Клуба веселых инаходчивых давно пора пересмотреть систему организации игры, поскольку установленные десятки лет назад правила порядком устарели и не дают участникам возможности развиваться в юмористической сфере.
Ида Галич играла в КВН в 2010 году. Этот опыт она называет школой жизни, что помогло ей успешно реализоваться в качестве блогера. Однако на настоящий момент она считает КВН устаревшим.
По мнению Галич, создателям игры нужно время от временипересматривать правила, в частности, сделать так, чтобы начинающие юмористы не платили взносы за участие, а, наоборот, могли зарабатывать на этом. Более того, КВН проигрывает интернету, где можно гораздо быстрее распространить свое творчество.
«Ты придумал шутку, а ее уже пошутили десять раз в интернете. Нужно было быть быстрее, мобильнее, актуальнее — и тогда бы все это существовало. Но, к сожалению, может быть, я не знаю, почему так случилось, но не произошло никакого развития»,
— высказалась Галич в YouTube-шоу «НеФорбсов».