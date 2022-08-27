Ургант вернулся к работе и удивил признанием: «Накрасил глаза!»

Уже полгода в эфир не выходит развлекательное ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Передачу убрали из эфирной сетки в связи с изменениями в контенте. Федеральные каналы сделали основной упор на новостные программы, а также политические дебаты. Развлекательные сегмент сейчас не совсем уместен.

Тем не менее, периодически ходят слухи, что авторская передача Ивана Урганта вернется в эфир, но чуть позже. А пока что телеведущий продолжает искать предложения по работе. Недавно стало известно, что шоумен заключил контракт с одной онлайн-площадкой, посвященной образованию.

В Сети появился первый выпуск, где Ургант выступил в роли ведущего. Что любопытно, декорации подобрали максимально похожие на те, которые были в «Вечернем Урганте» — стол, ноутбук, а также диван для приглашенных гостей. Теперь Иван Андреевич отпускает шутки при разговоре не со звездами шоу-бизнеса, а предпринимателями и бизнесменами. Об этом сообщает издание «КП».

«Как я рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза!» — порадовался Ургант.

Он также не оставил без внимания некоторых коллег. Например, Иван подколол Дмитрия Нагиева, который заявил о своем уходе из шоу «Голос».

«Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела». Это Дмитрий из Москвы, у которого вести «Голос» больше нет сил», — пошутил юморист.

Стоит также отметить, что шоумен сделал патриотическое заявление:

«Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю».