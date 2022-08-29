Дмитрий Нагиев подтвердил свой уход с проекта «Голос»

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев покидает вокальное шоу «Голос». Об этом он рассказал изданию РБК.
«Я не буду ведущим ни в этой версии («Голос. 60+»), ни в другой. Этот сезон как минимум», – заявил Нагиев.
Шоумен вел «Голос» с первого сезона. Дмитрия заменит его коллега Лариса Гузеева. Первые эфиры зрители увидят уже осенью.
Поклонники гадают, почему Дмитрий Нагиев решил уйти, и строят разные догадки о случившемся. О том, что телеведущий решил покинуть проект, стало известно в середине августа.
Продюсер музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта отметил, что замена ведущего планировалась давно. Он добавил, что Нагиев берет творческую паузу, передает РБК.