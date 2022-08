Клип Тейлор Свифт признали лучшим по версии MTV

Клип Тейлор Свифт на песню All Too Well получил премию MTV Video Music Awards в номинации "Видео года". Трансляцию церемонии вел телеканал MTV.

За победу в этой категории боролись Эд Ширан с синглом Shivers, Гарри Стайлс с As It Was, Дрейк, Future и Young Thug c Way 2 Sexy, Оливия Родриго с Brutal, Doja Cat с Woman и Lil Nas X, Джек Харлоу с INDUSTRY BABY.