Дубовицкая раскрыла правду об отношении к Петросяну

«Отношения нормальные. Ну особой дружбы у нас никогда не было. С кем у меня были по-настоящему очень дружеские отношения — именно были, просто больно говорить в прошедшем времени, — конечно, с Мишей Евдокимовым, конечно, с Мишей Задорновым, и, конечно, с Кларой Новиковой, с Винокуром Володей», — цитирует ФАН ответ ведущей на вопрос об отношениях с Петросяном.