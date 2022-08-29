Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
3 часа назад

Дубовицкая призналась, что за годы не смогла подружиться с Петросяном

Газета.Ru

Телеведущая Регина Дубовицкая в эфире программы «Судьба человека» призналась, что за годы работы на сцене не смогла подружиться с одним из своих коллег-юмористов — Евгением Петросяном.

Дубовицкая раскрыла правду об отношении к Петросяну
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом крепкую дружбу ей удалось построить с Михаилом Евдокимовым, Михаилом Задорновым, Владимиром Винокуром и Кларой Новиковой.

«Отношения нормальные. Ну особой дружбы у нас никогда не было. С кем у меня были по-настоящему очень дружеские отношения — именно были, просто больно говорить в прошедшем времени, — конечно, с Мишей Евдокимовым, конечно, с Мишей Задорновым, и, конечно, с Кларой Новиковой, с Винокуром Володей», — цитирует ФАН ответ ведущей на вопрос об отношениях с Петросяном.

ТВ,Клара Новикова,Регина Дубовицкая,Владимир Винокур,Евгений Петросян,Михаил Задорнов,Михаил Евдокимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители