Дубовицкая раскрыла правду об отношении к Петросяну

Телеведущая Регина Дубовицкая в эфире программы «Судьба человека» призналась, что за годы работы на сцене не смогла подружиться с одним из своих коллег-юмористов — Евгением Петросяном.
При этом крепкую дружбу ей удалось построить с Михаилом Евдокимовым, Михаилом Задорновым, Владимиром Винокуром и Кларой Новиковой.
«Отношения нормальные. Ну особой дружбы у нас никогда не было. С кем у меня были по-настоящему очень дружеские отношения — именно были, просто больно говорить в прошедшем времени, — конечно, с Мишей Евдокимовым, конечно, с Мишей Задорновым, и, конечно, с Кларой Новиковой, с Винокуром Володей», — цитирует ФАН ответ ведущей на вопрос об отношениях с Петросяном.